Ao menos 30 soldados norte-coreanos mortos ou feridos na região russa de Kursk, afirma Ucrânia

A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (16) que suas tropas mataram ou feriram 30 soldados norte-coreanos mobilizados no oeste da Rússia, na região de Kursk, onde as forças ucranianas tomaram importantes faixas do território.

Milhares de soldados norte-coreanos reforçaram as tropas russas contra a Ucrânia, também na região fronteiriça de Kursk, onde as forças de Moscou enfrentam, há alguns meses, uma ofensiva surpresa de Kiev.

"Nos dias 14 e 15 de dezembro, unidades do Exército da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) sofreram perdas consideráveis perto das localidades de Plekhovo, Vorozhba e Martinovka, na região russa de Kursk", afirmou o Serviço de Inteligência Militar (GUR) ucraniano no Telegram.

As potências ocidentais afirmam que milhares de soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia nas últimas semanas para ajudar as tropas do Kremlin, depois que Moscou e Pyongyang intensificaram os vínculos de defesa desde o início do conflito.