Curdos da Síria pedem cessar-fogo dos combates no país

Os curdos da Síria, que controlam uma área no nordeste na margem leste do Eufrates, pediram, nesta segunda-feira (16), o cessar total dos combates e estenderam a mão ao novo governo, após a queda de Bashar al-Assad.

O chefe do Conselho Executivo da administração autônoma curda, Husein Othman, pediu "o fim das operações militares em todo o território sírio para iniciar um diálogo nacional",

As milícias apoiadas pela Turquia, aproveitaram a ofensiva dos rebeldes do HTS e lançaram uma operação para tomar territórios controlados pelos curdos no nordeste.