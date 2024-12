Trem de alta velocidade passa a conectar Paris e Berlim pela primeira vez

A nova rota foi inaugurada com a saída nesta segunda-feira de um primeiro trem de Paris às 09h55. O trem deve chegar a Berlim às 18h03.

A conexão acontece com os ICE, os trens de alta velocidade alemães, e não os TGV franceses. Os trens também viajarão até Estrasburgo, na França, assim como Karlsruhe e Frankfurt na Alemanha.

A UE deseja dobrar o tráfego ferroviário de alta velocidade no continente até 2030 e triplicá-lo até 2050 para cumprir seus compromissos com as mudanças climáticas.