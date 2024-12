Influenciador Hytalo Santos é investigado pelo MP após denúncia de exploração de crianças e adolescentes

Influenciador foi denunciado no "Disque 100". Hytalo Santos @hytalosantos / Instagram/Reprodução

O Ministério Público da Paraíba está investigando o influenciador digital paraibano Hytalo Santos, que tem 16,9 milhões de seguidores no Instagram. A investigação começou após denúncia de exploração de crianças e adolescentes. A informação foi confirmada nesta terça-feira (17).

De acordo com o g1, o caso está sendo apurado pela promotora Ana Maria França, que atua na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente no município de Bayeux. A denúncia foi feita a partir do Disque 100 e relatava "possível exploração de crianças e adolescentes por meio de danças com conotação sexual". O influenciador publicou vídeos nas próprias redes sociais se defendendo (leia abaixo o que ele disse).

Natural de Cajazeiras, interior da Paraíba, o influenciador costuma publicar conteúdos ao lado de um grupo de adolescentes da região. A convivência com eles é mostrada diariamente no perfil, e os menores, chamados por Santos de "minhas crias" viraram personagens nos conteúdos dele. No vídeo que publicou em suas redes sociais falando sobre o caso, Hytalo afirma que os responsáveis dos menores que aparecem em seus conteúdos autorizam sua publicação.

Segundo o g1, serão apurados o conteúdo das postagens e os vídeos divulgados pelo influenciador. A promotora informou ainda que vai analisar, por exemplo, as idades das pessoas que aparecem e o vínculo delas com Hytalo Santos. Além disso, ela ressaltou que as investigações ainda estão no início.

O Ministério Público destacou também que está em contato com o Conselho Tutelar.

— Estou aguardando as informações requeridas. Vamos analisar tudo a fim de identificar eventuais práticas delituosas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente — detalhou a promotora.

O que diz Hytalo Santos

A defesa de Hytalo não se pronunciou ainda, mas no vídeo que ele publicou falando sobre o caso ele afirma que existe uma relação com o que ele chama de "crias", que são os adolescentes que frequentam a casa dele:

— Na minha casa, frequentam muitas pessoas. Têm minhas crias que passam boa parte comigo, boa parte com as mães. As mães sempre acompanharam tudo.

Além disso, Hytalo alega que possui bom relacionamento com as mães das menores:

— Tudo tem o consentimento das mães e, inclusive, das meninas emancipadas — disse o influenciador.

Hytalo, por fim, diz que a assessoria jurídica dele está tratando da questão e que sempre que surge uma denúncia os fatos são rapidamente esclarecidos.