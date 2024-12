Com 4 mil metros quadrados e arquitetura sustentável; veja como ficará o aeroporto das Hortênsias, em Canela

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com aproximadamente 4 mil metros quadrados de área construída e com arquitetura sustentável, o novo terminal de passageiros do aeroporto das Hortênsias, em Canela, terá uma nova cara.

A responsabilidade pelo novo visual é do Escritório Casa Living, braço criativo do Grupo Casa, que fez a doação do projeto arquitetônico.

Desenvolvido em parceria com a Infraero, a estrutura está orçada em mais de R$ 60 milhões para a execução e conta com demandas específicas de infraestrutura aeroportuária. Entre os próximos passos, está o desenvolvimento dos projetos de engenharia para que a obra possa ser licitada.

— Creio que durante o ano de 2025 a obra deverá ser iniciada, para ser entregue no primeiro semestre de 2026. Em paralelo ao desenvolvimento dos projetos técnicos, há a negociação comercial com as companhias aéreas que devem operar o aeroporto e todo o trade turístico da Serra fará o possível para mostrar a viabilidade econômica desse aeroporto e da região — explica Ricardo Peccin, diretor de criação da Casa living e autor do projeto.

Medidas de sustentabilidade

O projeto conta com arquitetura sustentável. Por exemplo, o telhado inclinado em formato de borboleta ajuda na captação da água da chuva. Já as grandes áreas envidraçadas otimizam a entrada de luz natural no espaço. Também há a possibilidade da incorporação de painéis fotovoltaicos.

— A Infraero queria que o terminal de passageiros tivesse a identidade arquitetônica no estilo da nossas região — acrescentou Peccin.

A Casa Living também é responsável por outros projetos imponentes no Estado, como a Rua Coberta, em Gramado; Parador Cambará; enoteca VinoLab; entre outros.

