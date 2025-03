Como será o guia sobre o uso excessivo de telas digitais lançado pelo governo federal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo federal lançou, na última semana, um guia para adultos e crianças com o objetivo de construir um ambiente digital mais seguro , equilibrado e saudável entre as famílias e a internet.

Para a elaboração, o material contou com a participação de pesquisadores da área e também levou em conta a opinião de crianças e adolescentes de diversas faixas etárias. A publicação traz orientações tanto para familiares, cuidadores e educadores.

Para João Brant, secretário de Politicas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República , pasta que liderou a elaboração do documento, o objetivo é ajudar aos reponsáveis a tomarem as melhores decisões em relação ao uso de telas.

– A aceleração digital que vivemos, nos pegou sem todos os instrumentos para lidar com isso. Precisamos conseguir manter o bom uso das telas e enfrentar os problemas decorrentes do uso excessivo, e é nessa direção que o guia vai. Ele faz isso sem ter nenhum tipo de ingerência sobre a dinâmica das famílias ou das escolas, mas buscando apoiar as decisões cotidianas dos familiares e dos educadores — disse à coluna.