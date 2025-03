Durante transmissão ao vivo, jornalistas sofrem ataque na fronteira entre Síria e Líbano; veja as imagens

Jornalistas do canal árabe Al Arabiya foram atingidos por um ataque feito por um grupo supostamente ligado ao Hezbollah, enquanto faziam uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (17). Os profissionais atuavam na fronteira entre a Síria e o Líbano. Tanto integrantes da equipe de jornalistas quanto membros do Tahrir al-Sham — a facção rebelde que derrubou o ditador Bashar al-Assad e que agora forma o novo exército sírio — ficaram feridos.

Os conflitos na fronteira entre os dois países se intensificaram nos últimos dias. Tropas sírias trocam tiros com soldados libaneses e grupos armados no nordeste do país. No domingo (16), o Ministério da Defesa da Síria acusou o Hezbollah de invadir o território sírio, além de sequestrar e matar ao menos três membros do grupo Tahrir.