Barça e Atlético disputam liderança do Espanhol; Real Madrid recebe Sevilla

O Barça, líder de LaLiga, e o Atlético de Madrid, empatados em pontos no topo da classificação, disputarão a liderança neste sábado (20) em Barcelona, pela 18ª rodada do campeonato espanhol, enquanto o Real Madrid, que na quarta-feira se sagrou campeão Intercontinental ao vencer o mexicano Pachuca, vai receber o Sevilla (11º) no domingo.

A última partida do ano do campeonato para 'culés' e 'colchoneros' não poderia ter sido prevista como tão crucial: o Barcelona, que foi surpreendido no último domingo ao perder para o Leganés (15º) por 1 a 0, terá que compensar esse golpe e vencer o 'Atleti' se não quiser perder a liderança antes do final do ano, sabendo, além disso, que o adversário deste sábado disputou um jogo a menos.

Os jogadores comandados pelo técnico argentino Diego Simeone, que derrotaram o Getafe no fim de semana passado por 1 a 0, venceram seis jogos consecutivos em LaLiga, o que gera a expectativa de um dérbi eletrizante.

O Real Madrid estará atento ao que acontece em Barcelona, com um ponto a menos que a dupla de líderes e também com um jogo pendente contra o Valencia, que será disputado no dia 3 de janeiro.

O time de Carlo Ancelotti tentará descansar da longa viagem de volta ao Catar antes de receber uma equipe que tem se mostrado irregular nesta temporada.

O meio-campista inglês Jude Bellingham será dúvida contra o Sevilla, após alguns desconfortos musculares sentidos durante a final da Copa Intercontinental, em Doha.

Por outro lado, Ancelotti terá à disposição o atacante brasileiro Vinicius Junior, que parece ter recuperado a forma após sofrer uma lesão, e o francês Kylian Mbappé, que marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca.

O Athletic Bilbao, quarto colocado com 33 pontos, vai enfrentar o Osasuna (8º) em Pamplona, em mais um duelo que deverá ser de alta tensão, enquanto o Villarreal, quinto colocado com 27 pontos, vai visitar o Leganés (15º), que precisa confirmar a seu bom momento depois de vencer o Barça fora de casa.

A rodada vai começar nesta sexta-feira com o duelo entre Girona (10º) e Valladolid (19º), no qual o técnico argentino Diego Cocca fará sua estreia no cargo.

O jogo de encerramento da 18ª rodada será entre Betis (9º) e Rayo Vallecano (12º) no domingo.

--- Programação da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Girona - Valladolid

- Sábado:

(10h00) Getafe - Mallorca

(12h15) Celta Vigo - Real Sociedad

(14h30) Osasuna - Athletic Bilbao

(17h00) Barcelona - Atlético de Madrid

- Domingo:

(10h00) Valencia - Alavés

(12h15) Real Madrid - Sevilla

Las Palmas - Espanyol

(14h30) Leganés - Villarreal

(17h00) Betis - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 38 18 12 2 4 50 20 30

2. Atlético de Madrid 38 17 11 5 1 31 11 20

3. Real Madrid 37 17 11 4 2 37 16 21

4. Athletic Bilbao 33 18 9 6 3 27 16 11

5. Villarreal 27 17 7 6 4 29 28 1

6. Mallorca 27 18 8 3 7 18 21 -3

7. Real Sociedad 25 17 7 4 6 16 11 5

8. Osasuna 25 17 6 7 4 22 25 -3

9. Betis 24 17 6 6 5 20 21 -1

10. Girona 22 17 6 4 7 23 25 -2

11. Sevilla 22 17 6 4 7 18 23 -5

12. Rayo Vallecano 21 17 5 6 6 19 20 -1

13. Celta Vigo 21 17 6 3 8 25 28 -3

14. Las Palmas 19 17 5 4 8 22 27 -5

15. Leganés 18 17 4 6 7 15 23 -8

16. Getafe 16 17 3 7 7 11 14 -3

17. Alavés 16 17 4 4 9 19 28 -9

18. Espanyol 15 17 4 3 10 16 29 -13

19. Valladolid 12 17 3 3 11 12 34 -22

20. Valencia 11 16 2 5 9 14 24 -10

