O profissional multicampeão que retorna ao Grêmio

Rogerinho é do campo, da preparação, de entregar uma equipe veloz e forte.

Rogerio Dias, o Rogerinho, está de volta ao Grêmio . O Tricolor foi campeão gaúcho, da Copa do Brasil e da Libertadores com ele comandando a preparação física.

Quando ele estava no Grêmio, o time corria muito. Mas parece que andou brigando com Renato e, desde sua saída, em 2020, o clube não encontrou mais um profissional com esta capacidade.