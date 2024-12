O que penso sobre o Grêmio contratar Pedro Caixinha

O técnico português gosta que seu time jogue para frente . Vejo que, com isso, ele terá dificuldades , a menos que o Tricolor contrate dois zagueiros e um volante. Os reforços que o Grêmio precisa estão do meio para trás.

Dá para fazer um bom time com o que tem, somando mais dois zagueiros, um lateral-esquerdo e um primeiro volante. Acho que tudo está começando bem no Grêmio. Só falta agora a confirmação de Felipão no comando do futebol como coordenador técnico.