O bom time do Inter de 2024 pode terminar mais cedo do que imaginávamos 

Inter não tem o dinheiro suficiente para contratar Bernabei em definitivo. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Todos saudamos as contratações feitas pelo Inter para ter este time que terminou o ano com vaga direta para a Copa Libertadores. O que me entristece é que este bom time pode terminar mais rápido do que imaginávamos.

Isso porque Wesley está praticamente vendido. Vitão espera por uma proposta volumosa em euros — como ele é um dos melhores zagueiros do Brasil, certamente não faltará compradores. Bernabei é outro que pode, ou deve, sair, já que o Inter não tem o dinheiro suficiente para contratá-lo. E assim o time vai perdendo sua capacidade técnica.

Me dizem que virão reposições à altura. Duvido que os dirigentes consigam jogadores com a capacidade dos que foram citados acima. O dinheiro que entrar será para pagar as contas. As dívidas coloradas beiram R$ 1 bilhão.