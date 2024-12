O Grêmio se prepara para começar um novo ciclo

Direção e Renato fizeram um bom trabalho em 2023, mas não tiveram o mesmo êxito em 2024. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Renato saiu do Grêmio. O vice-presidente de futebol Antonio Brum também está fora. Eles trabalharam bem o ano passado, mas não conseguiram o mesmo neste ano. Tiveram méritos, mas ficaram aquém da necessidade do Grêmio. Deixam um bom ataque e meias ofensivos. Só não têm herança de volantes e defensores.

Não haverá muito trabalho para quem assumir. Contratar defensores é sempre mais fácil do que atacantes. Além disso, outras pessoas poderão, ou deverão, ser trocadas para que não se repita vícios que eventualmente persistam no vestiário do Grêmio. É uma mudança importante.

Tudo aquilo que era Renato e sua administração será trocado. Não funcionou com ele então imagina-se agora sem ele. Outros tempos estão chegando. Terminou um ciclo. Renato foi dispensado com elegância pela direção do Grêmio. O ídolo nunca deixará de existir. Quem saiu da vida do Grêmio foi o treinador.

Substitutos

Não se tem ideia do novo técnico, do novo vice, de outros profissionais que virão trabalhar no Grêmio. Os repórteres informam que o clube preparou um projeto para Tite. Só que ele estaria disposto a treinar na Europa. Se não encontrar clube por lá, o Grêmio fica como uma bela opção.

Tite é de casa. Foi no Grêmio, em 2001, que ele conseguiu seu primeiro título de expressão, o da Copa do Brasil. Ainda conquistou o Gauchão pelo Caxias antes disso.

O que não pode é ter demora da direção gremista. Querendo ou não, falta pouco para o começo da nova temporada, as oportunidades de negócio rareiam com o tempo. Cada dia, cada hora, cada minuto têm importância nestes dias de renovação do grupo.