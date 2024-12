Grêmio e Inter precisam priorizar quitar suas dívidas para depois sonharem com títulos

Medeiros assumiu a presidência colorada e disse que havia chegado para "pagar títulos e não para ganhar títulos". Cuidou muito do dinheiro, não fez contratações caras, aproveitou meninos formados na base colorada e terminou o ano vice-campeão brasileiro. Já o gremista Luiz Carvalho buscou jogadores no interior do Estado e somou a estes os atletas que o clube já tinha.