Operação desarticula tráfico de moluscos em Portugal, França e Espanha

A operação também levou à apreensão de seis toneladas de enguias de vidro capturadas ilegalmente, segundo essas fontes, que estimaram o valor total da mercadoria em cerca de 10 milhões de euros (cerca de US$ 10,4 milhões) no mercado ilegal.

As "organizações criminosas" envolvidas no comércio trabalhavam principalmente com caçadores ilegais de "países asiáticos" que vendiam o marisco "por apenas um euro por quilo", disse a Europol em um comunicado.

De acordo com a Europol, essas organizações pescaram principalmente moluscos japoneses, que são muito apreciados pelos consumidores, especialmente durante as festas de Natal, e cuja documentação foi falsificada para apresentá-los como "próprios para consumo humano".

"A grande maioria dos moluscos veio do estuário do Tejo", um rio que atravessa a Espanha e Portugal antes de desaguar no Oceano Atlântico, disse à AFP o tenente-coronel Ricardo Alves, chefe da divisão de Proteção da Natureza e do Meio Ambiente da polícia portuguesa.