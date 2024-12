Grêmio anuncia Rogério Dias como novo preparador físico

Rogerinho pelo Grêmio, em 2017. Leonardo Acosta / Agência RBS / Agência RBS

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (19) o retorno de Rogério Dias, o Rogerinho, à preparação física do clube. Ele estava fora do Tricolor desde janeiro de 2020, quando foi demitido no começo daquela temporada.

O profissional fará parte da comissão técnica gremista, que ainda não tem treinador confirmado, mas que deve ser o português Pedro Caixinha, ex-Bragantino.

Desde que deixou o clube gaúcho, Rogerinho acumulou experiência trabalhando com Roger Machado, no Bahia, e com Odair Hellmann em equipes como Al-Wasl, nos Emirados Árabes, Santos e Al-Riyadh, na Arábia Saudita.

— O Grêmio sempre teve um lugar especial na minha carreira e na minha vida, por ser o Clube que me formou e projetou profissionalmente. É uma honra ter as portas da Arena e do CT novamente abertas. Agradeço toda confiança da instituição e o apoio da torcida. Vamos trabalhar com intensidade e comprometimento, dentro dos parâmetros do futebol moderno, para que a equipe possa voltar a ser competitiva no cenário nacional — declarou Rogério Dias.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, na última sexta-feira (13), o preparador havia confirmado as negociações. Ele foi demitido em 2020 numa leva de saídas polêmicas e contestadas:

— O Luis Vagner Vivian (executivo) me apresentou o projeto do clube. De retomar uma comissão permanente, reconstruir um processo que em outras gestões foi efetivado e tivemos resultados bem relevantes. Porém, é um processo de reconstrução desde a direção — disse Rogério Dias, em entrevista ao Show dos Esportes.

Funcionário desde 2001, Rogerinho passou pelas categorias de base do Grêmio até chegar ao profissional 10 anos depois. Assumiu efetivamente a preparação física gremista em 2015, quando Roger Machado passou a ser o técnico da equipe principal.

Chegou a ser chamado para a Seleção Brasileira, para trabalhar ao lado de Fábio Mahseredjian.