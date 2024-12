Lateral cobiçado pelo Grêmio recebe investida de clube inglês

Atleta está vinculado ao clube de Minas Gerais até 2026. Staff Images / Cruzeiro

O Grêmio ganhou um concorrente pela contratação do lateral-esquerdo Marlon. O outro interessado é o Norwich City, da Inglaterra, que também fez contato com o jogador do Cruzeiro.

De férias em Criciúma, o atleta de 27 anos ainda não definiu seu futuro. Recentemente, recusou uma oferta do Bragantino.

Apesar de ter contrato com o clube mineiro até o fim de 2026, Marlon foi um dos primeiros contatados pelo Tricolor, visando reforçar o elenco para a próxima temporada.

As conversas evoluíram de forma positiva, mas a pedido da diretoria gremista, que prioriza o anúncio do novo treinador, as negociações foram paralisadas. Portanto, uma retomada acontecerá a partir da oficialização de Pedro Caixinha.