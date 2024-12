Em primeiro teste para a Copinha, Grêmio vence o Sindicato dos Atletas

Em jogo-treino realizado na tarde desta quinta-feira (19), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, com portões fechados, o time sub-20 do Grêmio venceu o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul por 3 a 1, de virada. A atividade foi o primeiro teste da equipe gremista, agora comandada pelo técnico Fabiano Daitx, que se prepara para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.