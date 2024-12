Grupos foram sorteados no final de novembro de 2024. Rebeca Reis/Ag.Paulistão

A Copa São Paulo 2025 começa em 2 de janeiro, e as estreias da dupla Gre-Nal na competição ocorrem alguns dias depois.

O Inter, que está no grupo 29, começa sua jornada no dia 4, um sábado, às 15h. O adversário será o América-SE, em Garulhos. Depois, no dia 5, será a vez do Grêmio, que integra o Grupo 21 da competição, entrar em campo pela primeira vez: encara o Vitória da Conquista-BA, às 15h, em Guaratinguetá.

Datas, horários e onde assistir aos jogos de Grêmio e Inter na Copinha

Grêmio

Grêmio x Vitória da Conquista — 5/1, às 15h (transmissão do YouTube do Paulistão) Porto Vitória x Grêmio — 8/1, às 15h (transmissão do YouTube do Paulistão) Atlético Guaratinguetá x Grêmio — 11/1, às 13h (transmissão da CazéTV)

Inter

Inter x América-SE — 4/1, às 15h (transmissão do SporTV) Barra-SC x Inter — 7/1, às 13h (transmissão do YouTube do Paulistão) Flamengo-SP x Inter — 10/1, às 11h (transmissão do SporTV)

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.