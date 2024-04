Após terem atrasado, as obras de construção da nova ponte pênsil entre Torres, no Litoral Norte, e Passo de Torres, em Santa Catarina, estão na reta final. De acordo com o engenheiro Douglas Pelegrini, responsável pela obra, a estrutura deve ser entregue em até 30 dias. O serviço, que começou em outubro do ano passado, tinha como previsão de conclusão o último sábado (6).