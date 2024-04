O projeto de construção de um porto em Arroio do Sal, no Litoral Norte, avançou mais um passo nesta semana. A Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou, na última quinta-feira (4), o requerimento para construção do terminal. O pedido foi encaminhado pela Porto Meridional Participações S.A, empresa interessada em viabilizar o complexo.