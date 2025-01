Prefeituras de Torres e de Passo de Torres têm 60 dias para apresentar ao MP laudo estrutural de ponte

A prefeitura de Torres, no Litoral Norte, e a de Passo de Torres, em Santa Catarina (SC), terão 60 dias para apresentar ao Ministério Público um novo estudo técnico da ponte Anita Garibaldi, conhecida como ponte de concreto. O prazo para conclusão do estudo consta em um termo de acordo intermunicipal para manutenção da ponte, assinado na última quinta-feira (23) pelos prefeitos das duas cidades.

A estrutura, que divide os dois municípios, passa sobre o Rio Mampituba. Conforme a promotora de Justiça de Torres, Dinamárcia Maciel de Oliveira, o acordo prevê a cooperação entre as duas cidades para custeio de laudos e posterior realização das obras de reparos estruturais.

A medida atende uma determinação judicial no âmbito de uma Ação Civil Pública, ajuizada em abril do ano passado pelo Ministério Público, após um laudo apontar que a ponte não recebia manutenção adequada e apresentava avançada deterioração nos taludes.

Restrição de tráfego

Durante a audiência, também foi cobrado o cumprimento da liminar por parte da prefeitura de Torres quanto às obras de estreitamento da cabeceira da ponte do lado gaúcho.

Em dezembro do ano passado, o município deveria ter instalado um limitador físico para evitar a passagem de veículos com peso maior que de 10 toneladas no local.