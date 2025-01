Por que a segunda metade do governo Lula tende a ser tão ruim quanto a primeira

O primeiro, o segundo e o terceiro escalão são ineptos e em geral mal-intencionados. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A passagem do ano marca a conclusão da primeira metade do governo Lula 3. É, ao mesmo tempo, um retrato do que vem por aí: mais do mesmo. Governos, ao contrário do que acontece muitas vezes no futebol, dificilmente viram o jogo no segundo tempo. A terceira passagem de Lula na Presidência tem sido um fracasso em corrente contínua antes mesmo de começar; como não passa pela cabeça do presidente e do PT, nem pelas decisões que tomam todos os dias, a noção de que estejam fazendo um governo espetacularmente ruim, não há perspectiva de que queiram mudar de rota. Vão continuar errando.

Lula, possivelmente, montou o governo mais incompetente da história da República

O governo Lula escolheu as pessoas erradas, as ideias erradas e as soluções erradas — com a agravante de que as ideias não chegam a ser ideias e as soluções não podem solucionar nada, porque ninguém ali consegue, sequer, entender qual é o problema. De erro em erro, chegou-se à metade da viagem. A metade que sobra, pelo que se vê no noticiário, pode ter mudança de ministério, mas não mudança de ações, nem de estratégia, nem de objetivos. Sem mudar tudo isso, não adianta nada mudar quem está aqui e ali. Trocam-se as moscas. Fica igual aquilo que as atrai.

Lula, possivelmente, montou o governo mais incompetente da história da República — um deserto de homens, de mulheres e de vida inteligente. Mas o problema real não é, no fundo, a entrega do Brasil a essa manada de nulidades; o governo não está indo a pique porque o primeiro, o segundo e o terceiro escalão são ineptos e em geral mal-intencionados. O problema é a visão de Lula, e do seu entorno imediato, a respeito do Brasil e dos brasileiros. Tudo o que ele acha que se deve fazer está errado, empurra o país para o atraso e elimina qualquer possibilidade de avanço social para os que mais precisam avançar.