Dólar só ficará estável se governo de Lula renunciar ao terrorismo econômico

Poucas coisas mostram tão bem a escuridão em que navega o governo Lula quanto a sua reação histérica diante da subida do dólar – em menos de um ano, foi de R$ 4,90 para os R$ 6,20. O mais enraivecido com a disparada do dólar é o próprio Lula. Seu ministro da Fazenda, na ânsia perpétua de concordar com ele, também se juntou à gritaria. Os extremistas de esquerda que ocupam a maior parte do ministério, então, caíram em transe. Mais um pouco e vão entrar no STF com uma ação para declarar como inconstitucional a subida do dólar, e pedir o indiciamento dos culpados nos inquéritos penais do ministro Moraes.