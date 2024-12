Milan supera desfalques e vence fora de casa o Verona na abertura da 17ª rodada do Italiano

O Milan superou nove desfalques e venceu fora de casa o Verona, nesta sexta-feira, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Italiano. O único gol do jogo foi marcado por Reijnders. Com o resultado, a equipe de Milão chegou aos 26 pontos, na sétima colocação. Já o Verona luta para se manter na primeira divisão, com 15 pontos, na 17ª colocação.