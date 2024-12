5 dicas de bebidas para a noite de Natal

Poucas datas têm o poder de reunir toda a família quanto o Natal. Quem mora longe, aparece. Quem, por uma ou outra razão, não consegue estar presente em outros momentos importantes, não deixa passar em branco o dia 25 de dezembro e também faz questão de bater o ponto na mais familiar das festas.

Nessa grande confraternização, a ceia é um dos pontos altos da noite e, por isso, precisa de um pequeno planejamento para que o cardápio seja contemplado como um todo – o que inclui, portanto, as bebidas que vão à mesa.

Nesse sentido, é preciso que todos os públicos sejam atendidos, de crianças a adultos. A Cooperativa Vinícola Garibaldi tem um vasto portfólio com bebidas feitas à base de uva para agradar a todos, desde o aperitivo à sobremesa. Conheça algumas das opções.

Crianças e adultos podem aproveitar os sabores que vêm da uva Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

Para crianças

Saboroso, doce ao natural e altamente nutritivo, o suco de uva da Garibaldi é 100% integral, o que significa que sua composição leva uva e nada mais. É uma ótima opção para a criançada saborear a ceia – e, mais do que isso, educar o paladar com uma bebida saudável. Por concentrar diversos tipos de antioxidantes e de vitaminas, age no organismo de modo a prevenir doenças, além de auxiliar no aumento da imunidade. Entre os principais antioxidantes estão os polifenóis, que ajudam a prevenir o câncer e a diminuir as chances do surgimento de doenças cardiovasculares; e o resveratrol, que protege as células cerebrais; e os flavonoides, que têm efeitos anti-inflamatórios. Os sucos integrais ainda apresentam uma quantidade variada de vitaminas. A bebida é rica em vitamina C, o que confere melhor funcionamento do sistema imunológico, e contém vitaminas que auxiliam no funcionamento das células, como as do complexo B e D.

Para quem não bebe álcool

Esse público crescente de consumidor está bem contemplado no mix de produtos da marca. Uma das novidades deste ano é o espumante Garibaldi Prosecco Zero Álcool, primeiro em seu gênero no país. A bebida é uma pedida e tanto para quem não tem o hábito ou prefere não ingerir álcool, sendo uma ótima oportunidade para brindar datas como o Natal sem perder o charme. O rótulo é elaborado a partir do mosto (suco) da uva Prosecco. Diferentemente de um espumante convencional, ele não passa pelo processo de fermentação. Daí a razão de ser desprovido de álcool. Assim, o gás carbônico presente na bebida é adicionado lentamente, em autoclave (tanque de inox), de forma artificial.

Quem consumir o produto perceberá um frescor muito intenso em função da acidez desse mosto e, ao mesmo tempo, a sensação doce é minimizada pela diluição. O resultado é uma bebida que lembra muito um espumante entre o brut e o demi-séc, porém, sem álcool ENÓLOGO DA COOPERATIVA, RICARDO MORARI

Para quem curte novidade

Apreciadores de espumantes de longa data sabem que essas bebidas apresentam um arco variado de tipos e sabores. Para quem é experiente, estar em busca de novas nuances é sempre um convite ao prazer. É isso que proporciona o Garibaldi VG Blanc de Blanc, primeiro Nature da marca, termo que faz relação com sua baixa presença de açúcar. Elaborado apenas com uvas brancas – daí seu nome Blanc de Blanc –, esse espumante não recebe adição do açúcar no licor de expedição, uma solução para definir o estilo do espumante, restando apenas o açúcar residual da segunda fermentação. Ele é elaborado 100% com uvas chardonnay pelo método charmat longo, que permite aproximar as características do espumante ao método tradicional, já que ele permanece por 12 meses em contato com as leveduras no tanque, conferindo complexidade, cremosidade e elegância à bebida. Harmoniza bem com carnes brancas, peixes, frutos do mar e aves, além de queijos maturados.

Para quem curte um drink

Além de delicioso ao ser consumido puro, o espumante pode adicionar borbulhas aos drinks. A Cooperativa Vinícola Garibaldi desenvolveu um espumante ideal para isso, o Garibaldi ICE Prosecco. Despojado, ele deve ser consumido, preferencialmente, “on the rocks”. Ao ganhar umas pedrinhas de gelo, alcança seu equilíbrio e surpreende na taça. A bebida tem mais açúcar e perfil aromático do que o espumante tradicional. Leve, descontraído e sem protocolos, casa muito bem com frutas, podendo se transformar em diversos tipos de drinks, de acordo com sua criatividade. Pode ser um aperitivo e tanto antes da ceia. Experimente, por exemplo, adicionar gelo, morango e uma fatia de kiwi. O ICE Prosecco combina com queijos de massa mole e mel, damasco com geleia de uva ou morango, peixes ao molho agridoce, frutas secas, saladas com molhos levemente doces e sobremesas à base de frutas.

Para quem não abre mão do clássico