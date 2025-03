O Rio de Janeiro tem sido um caldeirão cultural, onde diversas influências se misturam e se transformam. Dentre elas, a culinária portuguesa se destaca não apenas como um componente gastronômico, mas como um pilar da identidade carioca.

A chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, não apenas alterou o curso político e econômico do país, como deixou uma marca na gastronomia local. Com a corte, junto aos nobres e funcionários, vieram os chefs e cozinheiros, que trouxeram na bagagem os sabores e as técnicas refinadas da culinária lusitana.

De lá para cá, diversas levas de portugueses vieram morar na antiga capital brasileira em busca de dias melhores. Inclusive, com muitos deles trabalhando em bares, padarias e restaurantes mesmo nas épocas do Império e da República.

Não à toa, em razão da valorização da cultura dos botequins, que se tornou parte do estilo de vida carioca, e da ascensão de novas gerações de chefs, a gastronomia portuguesa no Rio de Janeiro recebe toques de criatividade e inovação.

Capturando toda esta essência, preparamos uma lista de 10 “casas portuguesas” no Rio de Janeiro, que, com certeza, valem a visita. Confira a seguir!

Bar de Santo António

Em parceria com os também chefs Erik Nako, Luiz Petit e Cristiano Lanna e os restaurantes André Korenblum e Eduardo Preciado, o Alexandre Henriques abriu o Bar de Santo António, no Leblon. O cardápio é um passeio pela comida de boteco lusitana.

Para a entrada, vale pedir os bolinhos de bacalhau com queijo Serra da Estrela, os croquetes de alheira, as pataniscas de bacalhau e o atum escabeche.

Também tem opções de sanduíches, chamados de “sandes” na “terrinha”. O Prego de Carne (R$ 54), com filé mignon e alho; e o Prego de Atum (R$ 54), com mostarda e picles de cebola roxa, ambos acompanhados de batata portuguesa crocante feita na casa, surpreendem.

Para a refeição principal, o menu oferece pratos para compartilhar, como o Bacalhau com Natas (R$ 215 – duas pessoas), o Polvo à Lagareiro (R$ 278 – duas pessoas), o Arroz de Pato com chouriço português (R$ 154 – duas pessoas) e o Arroz de Pescador com camarão, polvo e lula (R$ 225 – duas pessoas).

Já nas sobremesas, o destaque é a rabanada com sorvete de iogurte, caramelo salgado, creme inglês e crumble (R$ 48).

Bar de Santo António

Rua Humberto de Campos, 827, loja B, no Leblon.

Segunda e terça, das 18h às 23h. Quarta das 12h à 0h. Quinta a sábado, das 12h às 0h. Domingo das 12h às 20h.

@bardestoantonio

Henriqueta

Uma tasca portuguesa de alma carioca. Assim é o Henriqueta, que reúne muitas delícias da terrinha em ambiente descontraído. Os mais de cem rótulos de vinhos se destacam nas prateleiras e compõem o ambiente, que também expõe louças pintadas à mão por diferentes artistas portugueses. O menu oferece uma variedade de receitas lusitanas perfeitas para beliscar e abrir o apetite, enquanto se aprecia um bom vinho ou chope gelado.

Entre as várias opções de entrada, Lulas à Guilho (R$ 76) e Croquetes de Alheira (R$ 48 – 4 unidades). Tem também Biff-Anas Açorianas (R$ 39), um sanduíche de pão crocante recheado com lombo de porco, temperado em vinha d’alho e frito na banha de porco.

Nos principais, fazem sucesso o clássico Bacalhau da Henriqueta (R$ 169) e o Polvo Panado (R$ 154), servido com tentáculos de polvo empanado, arroz de tomates frescos com chouriço e salicórnia. As sobremesas trazem receitas tradicionais, como o Toucinho do Céu (R$ 45), Pastel de Natas (R$ 18) e o Joaquim e Maria (R$ 48), queijo-minas frescal de cabra com goiabada de Ponte Nova.

Henriqueta

Rua Aristides Espínola, 121, no Leblon.

Terça a quinta, das 12h à 0h; Sexta e sábado, das 12h às 2h. Domingo, das 12h às 22h.

@henriqueta.rj

Tasca Carvalho

Para português nenhum colocar defeito, a Tasca Carvalho é uma das mais autênticas tascas do Rio de Janeiro. A casa oferece desde petiscos típicos a pratos fartos para uma refeição completa, passando pelos ‘enchidos’- embutidos — como o salpicão, o chouriço e a alheira.

Para beber, seja em taça ou garrafa, os vinhos da terrinha, com ênfase aos rótulos de ótimo custo benefício, são a dica. O lugar é comandado por Marcos Sá, português que atravessou o Atlântico quando criança para se radicar na cidade maravilhosa, ao lado dos sócios Pedro Freitas, também português, e Tony Campos.

Para começar, vale experimentar o prato Punheta de Bacalhau (R$ 36,90), o Polvo à Carvalho (R$ 49,90), servido numa panelinha de cobre, com azeitonas pretas e chouriço português, e a Sardinha à Escabeche (R$ 34,90).

Dentre as opções de charcutaria e queijos, o Chouriço Português na Aguardente (R$ 34,90), o Presunto Cru (R$ 34,90), fatiado na hora, e a Morcela com Ananás (R$ 34,90), são boas pedidas.

Também tem refeições individuais, como os Arrozes de Pato (R$ 64,90) e Tamboril (R$ 59,90), o Bacalhau à Brás (R$ 58,90) e a Carne de Porco Alentejana (R$ 59,90), receita com carne de porco e vôngole, numa perfeita tradução da cozinha do Alentejo.

Polvo à Carvalho Divulgação / Tasca Carvalho

Tasca Carvalho

Rua Ronald de Carvalho, 266, em Copacabana.

Terça a sexta, das 15h à 0h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h.

@tascacarvalho

Rancho Português

Ao entrar no casarão branco localizado em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, a sensação que se tem é de ter cruzado fronteiras e desembarcado diretamente em Portugal. No salão, paineis de azulejos, pratos Vista Alegre e até uma guitarra portuguesa compõem o cenário, todo decorado com peças trazidas diretamente de Portugal.

Os carros-chefes são as sugestões de bacalhau servidas em fartas porções para compartilhar. Tem opções que vão desde clássicos como Bacalhau à Lagareiro (R$ 428) e Bacalhau da Rampinha (R$ 428), típico do Porto, até exclusividades como Bacalhau Escondido por Frutos do Mar (R$ 498) e Bacalhau da chef Luciana (R$ 438), com postas empanadas com amêndoas trituradas.

Pedidas como Polvo à Lagareiro (R$ 331 – duas pessoas), Arroz de pato à Moda da Casa (R$ 182) e a conhecida Francesinha (R$ 136) também fazem sucesso. Nas sobremesas, uma seleção de doces conventuais apresenta pedidas como a famosa Encharcada Alentejana (R$ 36), os Ovos Moles (R$ 36), o pudim do Abade de Priscos (R$ 36), receita difícil de se encontrar em solo carioca, Colchão de Noiva (R$ 36), Toucinho do Céu (R$ 36), entre outras.

Bacalhau da Chef Luciana Tomás Rangel / Divulgação

Rancho Português

Rua Maria Quitéria 136, em Ipanema.

Segunda a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 20h.

@ranchoportuguesrio

Sardinha Taberna

Em 2021, os empresários portugueses Gonçalo Carvalho e Hugo Florido se uniram ao libanês Moux Ariss e ao famoso e querido garçom do Jobi por mais de 20 anos, Cecílio Costa, para abrir o Sardinha Taberna, no Leblon. A casa nasceu com o propósito de servir a típica cozinha das tabernas portuguesas com modernidade, sem abrir mão da essência e da tradição. E nestes três anos caiu no gosto do carioca, abrindo duas filiais, sendo uma na Barra da Tijuca e a outra em Botafogo. A terceira será na Tijuca.

No menu, a clássica Punheta de Bacalhau (R$ 35,90), a Tábua Sardinha (R$ 62,90), com jamón, chouriço tipo Arganil, queijo seco, queijo tipo Serra da Estrela, e a Sardinha Assada à Portuguesa (R$ 43,90 – três unidades, acompanha tostas), entre outras, são a dica. Ainda, vale pedir os tradicionais sanduíches portugueses: o Bifana (R$ 31,90), o mais famoso de Portugal feito com carne suína marinada em vinho branco e mostarda, o Prego (R$ 39,90), de filé e queijo artesanal, e a Francesinha (R$ 69,90), receita do norte de Portugal, com filé mignon, jamón e chouriço português, molho especial levemente apimentado e batata frita de acompanhamento.

Outras excelentes pedidas são o Chanfana (R$ 99,90), receita portuguesa com mais de dois séculos, que consiste em cordeiro assado em vinho, a Posta de Bacalhau à Azeiteiro (R$ 119,90), o Lombo de Gadhus Morhua, com batatas a murro e azeite e alho, e o Chouriço tipo Arganil assado inteiro na aguardente portuguesa (R$49,90).

Sardinha Taberna Leblon

Rua Aristides Espínola, 101, no Leblon.

Segunda-feira, das 12h às 23h; Terça a domingo, das 12h às 0h.

@sardinhataberna

Sardinha Taberna Barra da Tijuca (BarraShopping)

Av. das Américas, 4.666, Lj 156 (Nível Lagoa), BarraShopping – Barra da Tijuca.

Segunda-feira a sexta-feira, das 11h30 às 22h; Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h.

Sardinha Taberna Botafogo (Botafogo Praia Shopping)

Praia de Botafogo, 400, loja 404, no Botafogo Praia Shopping.

Segunda a sexta, das 11h30 às 22h. Sábado, das 12h às 23. Domingo, das 12h às 22h.

Aurora

Com um menu que mescla pratos brasileiros e receitas tradicionais lusitanas, o restaurante e bar Aurora é um heroi da resistência: tem 126 anos de tradição no mesmo ponto no bairro do Humaitá — a boêmia esquina das ruas Capitão Salomão e Visconde de Caravelas. A casa está sob o comando da sócia e chef Ana Beatriz Capão — descendente de portugueses, assim como os fundadores da casa, aberta em 1898.

O cardápio fixo oferece pratos e petiscos portugueses e brasucas até de madrugada: Camarão à Guilho (R$ 68), Rissois de Porco à Bairrada (R$ 36 – 4 unidades), Bolinhos de Bacalhau (R$ 48 – 6 unidades) e Moela à Antiga (R$ 35). Também encanta com os pratos fartos e típicos da culinária da terrinha, como o Bacalhau à Aurora (R$ 200), que acompanha arroz de brócolis e faz parte de cinco pratos com bacalhau disponíveis diariamente.

Aurora

Rua Capitão Salomão 43, no Humaitá (esquina com a Rua Visconde de Caravelas).

Diariamente, das 11h à 1h.

@aurorahumaita

Gruta dO Fado

Um dos restaurantes do Grupo BFW, o Gruta dO Fado é fruto de uma reformulação ocorrida em 2023, quando mudou de nome (antes se chamava O Fado) e passou para os cuidados do chef Alexandre Henriques, referência em culinária portuguesa no Rio de Janeiro. A partir disso, o menu passou a contar com receitas da Dona Henriqueta, sua mãe, e que sempre fizeram sucesso no empreendimento da família, o Gruta de Santo Antônio, em Niterói.

Nas entradas, os tradicionais Alheira à Mirandela (R$ 110) e o Camarão ao Bulhão Pato (R$ 138), que conta com o molho mais famoso de Portugal (com alho, coentros, azeite e manteiga clarificada) são ótimas escolhas para começar. Já nos principais, as dicas são a Cataplana de Frutos do mar (R$ 385), que chega à mesa com cavaca, peixe, camarão, lulas, polvo e um molho secreto, e o Bacalhau Suflê (R$ 254), receita que o chef aprendeu durante a sua última viagem à terrinha e que é uma homenagem à Quinta das Carvalhas, a mais antiga empresa de vinhos de Portugal.

Gruta dO Fado

Avenida das Américas, 3.900, Piso L3, loja 310-311 (Shopping VillageMall), na Barra da Tijuca.

Segunda a sábado, das 12h às 23h. Domingo e feriado, das 12h às 22h.

@grutadofado

Farrapos Wine Bar

Wine Bar e bistrô português no bairro Peixoto, em Copacabana, o Farrapos é um dos autênticos lugares de culinária portuguesa na cidade. O cardápio reúne os clássicos lusitanos, executados pelo chef português Pedro Freitas. Por lá há sempre sugestões especiais divulgadas à boca miúda pelos atendentes. Para começar, duas boas dicas são as Sardinhas com creme picante de abacate (R$ 36,90) e a Lula na manteiga com batatas (R$ 48,90). Nos principais, vale pedir o Bacalhau à Lagareiro (R$109,90 – duas pessoas) com as famosas batatinhas ao murro. Para fechar, a dica da casa é pedir o licor 35, carinhosamente chamado de Licor-Creme de Pastel de Nata (R$ 24,90).

A carta de vinhos é um capítulo à parte, com opções das diferentes regiões vitivinícolas portuguesas, de rótulos com bom custo-benefício a vinhaços que renderam a Portugal lugar no pódio dos principais produtores de vinho do mundo. Há também algumas opções de rótulos de outros produtores, como Brasil, Chile e França.

Bacalhau à Lagareiro Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Farrapos Wine Bar

Rua Anita Garibaldi, 83-C, em Copacabana.

Terça a sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h.

@farraposwinebar

Adega Santiago

Através das grandes janelas do ambiente sofisticado da Adega Santiago, o cliente é tomado pela beleza da Lagoa da Barra da Tijuca. Além disso, exposto logo na entrada do restaurante, o comensal se depara com o balcão do mar, que exibe o melhor das águas salgadas que a casa tem a oferecer, a exemplo de vieiras canadenses, peixes frescos, camarões, mariscos e muitas, muitas ostras.

Foi o restaurateur Luís Felipe Moraes, mais conhecido como Ipe Moraes, quem idealizou o cardápio da casa, instalada desde 2018 no segundo andar do Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. Da cozinha também saem arrozes de Pato (R$ 130), de Rabada (R$133), de Polvo (R$ 169), o Platô do Mar (R$181 – 4 ostras, 2 ostras, com ovas de salmão e yuzu, e 2 vieiras e crudo de atum) e o famoso Caldoso do Mar (R$ 179). O Polvo à Lagareiro (R$ 194) e a Bacalhoada na Lenha (R$ 263) se unem a oito versões de bacalhau. Diversos cortes de carne premium são destaques na seção “Bifes da Adega”, o que faz do restaurante um lugar perfeito para diferentes gostos. A casa dispõe de cerca de 140 rótulos, alguns deles exclusivos.

Adega Santiago

Av. das Américas, 3.900, 2º piso, na Barra da Tijuca

Segunda a quinta, das 12h às 23h. Sextas e sábados, das 12h às 0h. Domingos, das 12h às 22h.

@adegasantiago

Bar Urca

Reconhecido como patrimônio cultural, histórico e turístico do estado do Rio de Janeiro, o Bar Urca completou 85 anos. E há várias formas de se aproveitar a casa que, há décadas, está sob o comando da família Gomes, de origem portuguesa. O bar funciona no térreo e do seu balcão saem acepipes que fazem a fama da casa, como os pasteis de camarão e de siri (R$ 13 – 1 unidade), o Caldinho de Camarão (R$ 21), e o famoso Bolinho da terrinha (R$ 15 – 1 unidade), feito de bacalhau e recheado de queijo Serra da Estrela e linguiça portuguesa. No primeiro andar há um pequeno restaurante onde são preparados pratos fartos, como o Bacalhau à Brás (R$ 267 – duas a três pessoas).

Mas foi a calçada do outro lado da rua que fez o bar ganhar fama e virar point. A famosa mureta de pedra, que margeia a Baía da Guanabara, é o lugar mais concorrido para beber uma cerveja gelada enquanto se aprecia o belo pôr-do-sol da cidade maravilhosa e petisca as delícias da casa, que ganharam versões mini dos clássicos. Ou seja, vale experimentar: Bolinha de Queijo (R$ 17 – 6 unidades / R$ 33 – 11 unidades / R$ 147 – 50 unidades), Camafeu (R$ 25 – 6 unidades; R$ 49 – 12 unidades / R$ 213 – 50 unidades), Bolinho de Bacalhau (R$ 25 – 6 unidades / R$ 49- 12 unidades / R$ 213 – 50 unidades), Coxinha (R$ 17 – 6 unidades / R$ 33 – 12 unidades / R$ 147 – 50 unidades), Bolinho da terrinha (R$ 26 – 6 unidades / R$ 51 – 12 unidades / R$ 210 – 50 unidades).

