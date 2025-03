Com entrada gratuita, confira a programação do 3º Festival Gastronômico Cultural de Venâncio Aires 

Neste fim de semana, nove expositores de gastronomia, eventos inéditos, exposições de agroindústrias e artesanato e shows diários farão da cidade de Venâncio Aires um destino incrível. É a receita perfeita do 3º Festival Gastronômico e Cultural.

O evento, de entrada gratuita, ocorre de hoje a domingo, no parque Municipal do Chimarrão, com uma programação completa.

No domingo, a Parrilla dos Vales recebe celebridades do mundo do churrasco Divulgação

O festival se consolida como um dos grandes eventos do município, atraindo visitantes e fomentando a economia de bares, restaurantes, hotéis e postos de combustíveis. É toda uma cadeia econômica que se beneficia do turismo de eventos, além da divulgação da nossa produção de carnes, agroindústrias e artesanato. Esse é o papel da administração municipal: proporcionar um ambiente de crescimento e desenvolvimento para todos PREFEITO JARBAS DA ROSA

PROGRAMAÇÃO GASTRONÔMICA E PARRILLA DOS VALES

Muffin de abacaxi com bacon, sanduíche de costela e hambúrguer de pão de cuca são alguns dos destaques que esperam os visitantes no festival. Mas não para por aí, há muitas outras delícias para degustar: amanhã, uma galinhada será preparada ao meio-dia, e a primeira edição do Parrilla dos Vales, no domingo, reunirá assadores com seis ilhas de fogo de chão. Assados de costela, cordeiro, vazio, suínos, linguiça e vegetais estarão disponíveis na modalidade de consumo livre. Sobremesa e chope à vontade completam o cardápio do evento que terá estrutura montada em frente ao Galpão Morada Velha.

Pela primeira vez na cidade, a ativação, que possui ingressos à parte, terá quatro horas de duração open food e open bar. Para consumir as especialidades de assados, com bebidas e sobremesa inclusa, o ticket custa R$ 150 por pessoa e pode ser adquirido pelo site, podendo, inclusive, parcelar no cartão de crédito em até seis vezes. Durante o evento, as demais estruturas do Festival funcionam normalmente.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Comunidade Nin-Jitsu é uma das atrações do festival Divulgação

HOJE, 14/03

18h – Abertura com DJ Dani e Nelsinho DJ

19h30min – Eletro Rádio

23h – Anjos do Hangar

AMANHÃ, 15/03

11h30min – Galinhada Morada Velha

14h30min – Grupo Presença

17h – Clube Orquestra VA

19h30min – Banda Maiataj

22h30min – Bidê ou Balde 25 anos

DOMINGO, 16/03

11h30min às 15h30min – Parrilla dos Vales

13h30min – Viúva Negra

16h – Rodado 15

19h30min – Comunidade Nin-Jitsu

3º FESTIVAL GASTRONÔMICO CULTURAL