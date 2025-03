Estes são os 10 maiores erros que você deve evitar na hora de fazer churrasco

Fazer churrasco parece simples: fogo, carne e pronto! Mas todo assador(a) de respeito sabe que um bom churrasco exige paciência, técnica e, claro, evitar aqueles erros clássicos que podem arruinar até a melhor peça de carne.

Se você já passou por alguma destas situações — ou conhece alguém que sempre estraga o churrasco —, este conteúdo é para você. Bora?

Carne de gado com batatas assadas na grelha Antonella Nery / Especial

10 erros comuns na hora de fazer churrasco

Colocar a carne congelada na grelha

Este é um dos maiores pecados! Carne congelada na brasa resulta em um desastre culinário: o exterior queima e cria crosta, enquanto o interior continua gelado. A solução? Sempre tire a carne do congelador com antecedência. Se for um churrasco planejado, deixe a peça descongelar lentamente na geladeira de um dia para o outro. E antes de assar, deixe em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos.

Usar fogo muito alto ou brasa fraca

A temperatura da brasa é um dos pilares mais importantes do churrasco. Se estiver fraca, a carne cozinha demais e fica ressecada. Se estiver forte demais, queima por fora e fica crua por dentro. O ponto certo da brasa é quando está avermelhada e coberta com uma camada fina de cinza. Um truque é testar com a mão: segure a mão aberta a uns 15 cm da grelha — se conseguir deixar por 5 segundos antes de sentir calor extremo, a brasa está no ponto.

Virar a carne sem parar

A carne precisa de tempo para criar aquela crosta dourada e suculenta. Virar demais faz com que perca calor constantemente e pode resultar em uma textura ruim. O ideal? Vire no máximo uma ou duas vezes, dependendo do corte. O importante aqui é criar crosta dos dois lados, sem ressecar.

Furar a carne com o garfo

Outro erro clássico: furar a carne na grelha. Cada vez que você espeta um garfo na carne, os sucos internos escorrem, deixando a peça mais seca. Para virar ou manusear, use sempre uma pinça ou espátula.

Errar no sal — seja na quantidade ou no tipo

O sal é essencial para realçar o sabor da carne, mas usá-lo do jeito errado pode estragar tudo. O sal grosso é tradicional, mas deve ser aplicado na medida certa e removido antes de servir para não deixar a carne excessivamente salgada. Já o sal entrefino é uma alternativa interessante, pois se dissolve melhor e distribui o sabor de forma mais uniforme. Se optar pelo sal de parrilla, que tem grãos menores que o grosso, mas maiores que o entrefino, espalhe bem e use com moderação. O sal na medida certa é fundamental para o sucesso do seu churrasco.

Churrasco apressado: não respeitar o tempo da carne

Alguns cortes pedem paciência. Uma costela, por exemplo, leva horas para atingir o ponto ideal de maciez. O vazio, quando bem assado, pode levar pelo menos 40 minutos para ficar perfeito. Cada corte tem seu tempo e não adianta querer apressar o processo — carne boa precisa de fogo na medida certa e tempo para descansar antes de ser cortada. Aqui, você precisa exercitar sua paciência.

Jogar cerveja na brasa

Muita gente acha que jogar cerveja na carne ou direto na brasa melhora o sabor. Na prática, isso só faz o fogo abaixar e levantar cinza, o que pode até prejudicar o sabor do churrasco. Se quiser um toque de cerveja na carne, é melhor investir em uma marinada antes de assar. Aliás, a churrasqueira precisa ser tratada com respeito. O ideal é não ficar jogando coisas lá dentro.

Não deixar a carne descansar antes de cortar

Depois de tirar a carne da grelha, não corte imediatamente. Deixar a peça descansar de 5 a 10 minutos é importante, porque permite que os sucos se redistribuam, deixando-a mais suculenta. Se cortar logo de cara, todo o líquido escorre e o pedaço fica mais seco.

Cortar a carne no sentido errado das fibras

Depois de tanto trabalho, um erro no corte pode estragar tudo. Sempre corte a carne contra as fibras, pois isso deixa os pedaços mais macios e fáceis de mastigar. Cortar no sentido das fibras resulta em uma carne dura e mais fibrosa.

Esquecer dos acompanhamentos e da experiência completa

Um bom churrasco não é só carne. Bons acompanhamentos, como vinagrete, pão de alho, farofa e até uma boa salada fazem toda a diferença e enriquecem a experiência. Além disso, churrasco é um evento social e merece o ritual completo. Ou seja, cerveja gelada, chimarrão na roda e boas conversas são tão importantes quanto os acompanhamentos e a carne na grelha.

Evitar estes erros já coloca você em um nível acima da maioria dos assadores e assadoras de fim de semana. Um bom churrasco exige paciência, fogo ideal, escolha certa dos cortes e atenção aos detalhes.

Agora é só colocar em prática as dicas preciosas para não errar mais no preparo.