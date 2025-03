Arroz campeiro e salada de feijão branco: confira receitas com produtos das cooperativas gaúchas

Arroz, torresmo, carnes, queijo, laticínios, feijão e muitos outros insumos do nosso dia a dia são produzidos por produtores regionais, aproveitando tudo de bom que nossa terra tem para dar. Por isso, depois de visitar a Expodireto, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, em Não-Me-Toque, a Lela Zaniol levou para casa alguns desses itens das cooperativas do Sistema Ocergs. Ela preparou duas receitas, usando produtos com o carimbo SomosCoop, como o arroz da Camnpal, carne da Ouro do Sul, entre outros.