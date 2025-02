Ministério da Cultura não serve para nada

O Ministério da Cultura é um escândalo à espera de acontecer ou, mais precisamente, um escândalo em tempo real. Nenhum outro, com exceção dos novos focos de infecção montados no governo Lula como o “Ministério do Índio” etc. etc., cumpre com tanta intransigência seu papel como unidade de torrefação do dinheiro público.

É ali a casa da infame Lei Rouanet, com a qual artistas amigos do governo metem a mão no erário. Está sempre no topo da lista dos ministérios que deveriam ser extintos para o Brasil ter chance de dar certo em alguma coisa. Constata-se agora, mais uma vez, que o Ministério da Cultura age também como destruidor material da cultura brasileira.

A prova dessa aberração está no desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho de Salvador – a “igreja de ouro”, um dos mais preciosos itens do já rarefeito patrimônio cultural do Brasil. O desastre é resultado direto, claro e intransferível da incompetência sistêmica do Estado brasileiro para cuidar do pouco que sobrou da cultura arquitetônica do país – e em especial da inépcia, da desídia e da vadiagem do Ministério da Cultura.

O “Estado” brasileiro, e todos os devotos do seu caráter sagrado, amam “tombar” coisas – construções, bens privados, objetos e até paisagens

O ministério, que tem a obrigação de cuidar dos bens culturais e não cuida, é na verdade um perigo de vida para os cidadãos que pagam por seus custos, salários e pelos presentes em dinheiro doados aos artistas amigos – uma turista morreu soterrada pelo desabamento. Ou seja: o Ministério da Cultura não faz o único trabalho que justificaria a sua existência, que é cuidar da preservação do patrimônio cultural do Brasil. Não consegue, nem sequer, garantir a segurança física de quem vai visitar uma igreja histórica. Se não serve nem para manter de pé o teto da “igreja de ouro”, então para o que serve esse enxame de parasitas pendurado no Tesouro Nacional?

O “Estado” brasileiro, e todos os devotos do seu caráter sagrado, amam “tombar” coisas – construções, bens privados, objetos e até paisagens. O único efeito prático disso é que, a partir do tombamento, ninguém pode mais encostar a mão naquilo que foi tombado.