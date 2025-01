Após festa de Ano-Novo, Capão da Canoa amanhece com lixo espalhado pela praia

O ponto mais crítico foi observado nas proximidades da guarita 74 , onde há um quiosque que costuma reunir centenas de frequentadores. Alateia Nunes, 48 anos, saiu cedo para caminhar e se deparou com o cenário que lembrava um lixão a céu aberto.

Uma equipe de limpeza com cerca de 10 trabalhadores da prefeitura percorria a orla fazendo o recolhimento. Um caminhão e uma retroescavadeira auxiliavam no trabalho. Por volta das 8h, eles chegaram ao trecho mais poluído.

Zero Hora procurou a prefeitura de Capão da Canoa, que passa por troca de gestão nesta quarta-feira (1º). O novo secretário de obras, Nenê do Crepe, admite demora no recolhimento e diz que irá notificar a empresa responsável.