Primeiro dia de 2025 terá pancadas de chuva e nebulosidade no RS

Apesar do dia predominantemente ensolarado no RS no último dia do ano, 2025 deve começar com instabilidade em diversas regiões do Estado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O início de 2025 será de virada no tempo, conforme as previsões. A quarta-feira (1º) deve ser marcada por pancadas de chuva em diversas regiões, principalmente na faixa leste do Estado. Há previsão de chuva na Campanha, Serra, Região Metropolitana, Vales e Sul, de acordo com a Climatempo.

Em boa parte dessa área, a chuva será moderada, mas pode haver precipitação mais forte em algumas regiões, como Campanha e Vales, onde a chuva pode vir acompanhada por trovoadas. O vento não deve passar de 60 km/h, em média. Mesmo assim, as temperaturas devem se manter elevadas no primeiro dia do ano novo.

— Embora tenhamos um tempo mais instável em algumas regiões, com chuva e nebulosidade, a temperatura se eleva com facilidade nessa época, porque há muita incidência de radiação, e pelo fato de os dias serem mais longos — explica o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges.

Os termômetros devem seguir marcando temperaturas acima dos 30ºC entre quarta e quinta-feira (31). Em Porto Alegre, a temperatura máxima deve subir para 33ºC no primeiro dia de 2025. Para quem está no Litoral, o vento pode atrapalhar um pouco a programação de praia.

Segundo o meteorologista da Climatempo, a quarta-feira deve registrar rajadas mais fortes de vento no litoral. Principalmente nos municípios ao norte de Tramandaí, onde a ventania pode atingir até 70 km/h.

Primeiro final de semana do ano

A partir de sexta-feira (3), a instabilidade deve recuar. A previsão indica que o primeiro final de semana do ano deve ser marcado pelo tempo seco. O dia pode começar com áreas de instabilidade no Estado na sexta, somente até o início da tarde, principalmente no Norte do RS.

Depois, o tempo firme deve predominar, com temperaturas amenas e tempo seco no sábado (4) e no domingo (5). O sábado será um dia ensolarado em boa parte do Estado, conforme aponta a Climatempo, sem nebulosidade.