Semana da virada de ano terá calor e retorno da chuva

Manhã de domingo (29) foi de tempo nublado em Porto Alegre, mas sol brilhou entre as nuvens à tarde. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A próxima semana, que marca o início de 2025 na quarta-feira (1º), será de muito calor no Rio Grande do Sul, com temperatura elevada e boas condições para quem estiver na praia, especialmente nos próximos dias.

Conforme informações da Climatempo, a semana começa com chuvas isoladas no centro-leste do RS, como em Santa Maria, com baixo volume. Na metade oeste do Estado, haverá baixa umidade no ar. Nesta segunda-feira (30), a condição de tempo segue instável sobre algumas áreas, principalmente Norte, Serra, Centro, Litoral Norte e Região Metropolitana.

O tempo ensolarado deve predominar na região da Campanha e na fronteira Oeste. Na terça-feira (31), último dia do ano, o sol aparece entre algumas variações de nebulosidade durante o dia, e a temperatura deve subir.

— Será uma semana razoavelmente boa, com condições de tempo para veranear e passar as festas tranquilamente — afirmou o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Daniel Caetano Santos.

De acordo com o especialista, com o tempo seco e abafado no início da semana, a temperatura máxima deve chegar à casa dos 30ºC em boa parte do Estado. No Litoral, deve ficar um pouco abaixo, em torno de 27ºC. Já nas regiões Central e Oeste, que são mais quentes, os termômetros podem marcar até 35ºC.

A temperatura mais alta deve ser registrada em municípios como Santa Maria, Uruguaiana, Alegrete e São Borja, onde os termômetros podem marcar até 40ºC. O Réveillon dos gaúchos deve ter tempo firme.

Durante a virada do ano, na noite de terça, a chance de instabilidade é baixa na maior parte das regiões. Em áreas do Noroeste e das Missões não se descarta a possibilidade de chuva isolada.

No Litoral Norte, o vento aumenta de terça para quarta-feira, mas não deve comprometer a virada de ano para quem está na praia. Na região, o vento deve chegar a 50 km/h na quarta-feira, em média.

Virada de ano e no tempo

A instabilidade deve ganhar força no primeiro dia de 2025, a partir do final da tarde de quarta-feira (1º). Até quinta-feira (2) deve chover em todo o Estado. Mas será uma chuva passageira, segundo o coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marcelo Schneider.

— Será uma chuva irregular, com diferentes áreas de instabilidade, em função da passagem de uma frente fria. Há possibilidade de acúmulo de até 70 milímetros no sul do Estado, mas deve ter volume menor nas demais regiões, entre 15 e 30 milímetros, em média — explica o especialista.

As áreas de instabilidade associadas à circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera favorecem pancadas de chuva em todas as regiões do RS. A chuva deve atingir primeiro a região central do Estado, espalhando-se por outras áreas. Na quinta-feira (2), a chuva deve incidir mais na metade norte do RS.

Não se descarta chuva forte, sobretudo durante a tarde de quarta-feira. Em áreas como Campanha, Centro, Vales e Norte, a chuva pode vir acompanhada por trovoadas. A temperatura deve seguir elevada em todo o Estado entre quarta e quinta-feira.