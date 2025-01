Quinta-feira será marcada por chuva e nebulosidade no RS 

As regiões com maior risco de chuva forte são Noroeste, Nordeste, Região Metropolitana e Central do RS. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Divulgação

Nesta quinta-feira (2), o tempo instável deve seguir predominando no Rio Grande do Sul. O avanço de uma nova frente fria sobre a costa deve contribuir para manter as instabilidades, conforme previsão da Climatempo, com momentos de abertura do céu intercalados com chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (1º), dois alertas de tempestade que valem até as 12h de quinta. As regiões com maior risco de chuva forte, com alerta laranja, são Noroeste, Nordeste, Região Metropolitana e Central do RS. Partes dos estados de Santa Catarina e Paraná também devem ser afetados.

Nessas áreas, pode haver chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Também é esperado vento intenso, de 60 a 100 quilômetros por hora, queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, de acordo com o Inmet.

— Será um dia de muita nebulosidade. O cenário começa a mudar na sexta-feira, com o deslocamento da frente fria. Neste dia, o céu começa a abrir mais. O sol aparecerá de forma mais significativa — afirma o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges.

Os termômetros devem seguir marcando temperaturas na casa dos 30ºC na quinta-feira (2). A previsão indica que será um dia abafado. Em Porto Alegre, a temperatura máxima deve ser 31ºC no segundo dia de 2025.

Primeiro final de semana do ano

A partir de sexta-feira (3), a instabilidade deve recuar. O primeiro final de semana do ano deve ser marcado pelo tempo seco. O dia pode começar com áreas de instabilidade no Estado na sexta, somente até o início da tarde, principalmente no Norte do RS.

Depois, o tempo firme deve predominar, com temperaturas amenas e tempo seco no sábado (4) e no domingo (5). O sábado será um dia ensolarado em boa parte do Estado, conforme aponta a Climatempo, sem nebulosidade.