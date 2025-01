A pessoa mais velha do mundo é uma gaúcha

O curioso é que sua infância foi marcada pela fragilidade. Ninguém acreditava que ela iria durar muito . De uma família de sete irmãos, ela era muito magrinha, franzina, adoentada com frequência . Na época, o seu padrinho vaticinou ao seu pai: “compadre, não me leve a mal, mas essa guriazinha deve ser doente. E se prepare, pois infelizmente acho que não vai durar muito...”.

Fez o noviciado em Montevidéu (Uruguai), na Companhia Santa Teresa de Jesus. Lecionou português, matemática, ciências, história, arte e religião, no Rio de Janeiro, Itaqui e Livramento. Seus estudantes viraram discípulos. Costumam prestar homenagens onde mora hoje, na casa da Congregação Irmãs Teresianas no Brasil, e lembram que ela conquistava a admiração da turma a partir de um modelo rígido e disciplinador, moldando os sonhos para a realidade.

Como Madre Superiora, comandou o Colégio Santa Teresa de Jesus em Santana do Livramento, onde criou a famosa banda marcial do colégio, com 115 musicistas, orgulho da cidade, reconhecida por suas apresentações no Brasil, Uruguai e Argentina.