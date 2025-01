Aos 116 anos, gaúcha se torna a pessoa mais velha do mundo, diz organização

Irmã Inah em seu aniversário de 115 anos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A gaúcha Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, se tornou a pessoa mais velha no mundo. O levantamento é do LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no monitoramento e mapeamento de supercentenários pelo mundo.

Inah é natural de São Francisco de Assis, na região central do Rio Grande do Sul. Conforme a família, a gaúcha teria nascido em 27 de maio de 1908 e sido registrada em 8 de junho, como consta na certidão de nascimento.

O primeiro lugar era ocupado por Tomiko Itooka até domingo (29), quando a japonesa faleceu aos 116 anos. O anúncio ocorreu neste sábado (4) e foi feito pela prefeitura da cidade onde ela residia, Ashiya.

Inah vive na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre e leva a rotina com bom humor. Apesar das limitações de locomoção, visão e audição pelo avanço da idade, a freira disse, em entrevista à Zero Hora em 2023, que gosta de comer chocolate e que é torcedora do Internacional, clube fundado 11 meses depois do seu nascimento.

— Chocolate é uma coisinha muito boa. E doce de leite, bá! É uma maravilha! — comentou, dando risadas quando perguntada se esse seria o seu segredo.

Quem é Inah Canabarro Lucas

Inah Canabarro Lucas é filha de João Antonio Lucas e Mariana Canabarro Lucas e bisneta do general David Canabarro, figura importante da Guerra da Cisplatina e da Revolução Farroupilha.

Segundo biografia publicada no site do LongeviQuest, Inah era tão magra quando criança que muitos achavam que não sobreviveria. Ainda conforme o grupo de pesquisadores, Inah começou sua vida religiosa aos 16 anos, no internato Santa Tereza de Jesus, em Santana do Livramento.

Em 1928, já morando em Montevidéu, no Uruguai, Inah se tornou freira. De volta ao Brasil, em 1930 passou a dar aulas de português e matemática no Rio de Janeiro. E só retornou a Santana do Livramento na década de 1940, onde manteve a vocação de ensino, conforme o LongeviQuest.

Inah ainda trabalhou em Itaqui em duas ocasiões distintas, entre 1949 e 1979. Em 1980, assumiu cargo na Casa Provincial de Porto Alegre.

Já em 2018, ao comemorar seu 110º aniversário, Inah recebeu uma carta do próprio papa Francisco parabenizando-a.

Durante a pandemia, em outubro de 2022, no entanto, deu um susto nas companheiras: foi diagnosticada com covid-19. A freira, que havia recebido a primeira dose de vacina contra a doença em Porto Alegre, logo se recuperou, tornando-se uma das mais velhas sobreviventes da doença.

Em 1º de outubro de 2024, na celebração pelo Dia do Idoso, levou com bom humor quando foi perguntada sobre a sua idade:

— Poucos anos. 116.

Em entrevista ao Bom Dia Rio Grande, da RBS TV, familiares e amigos que convivem com Inah contaram que ela gosta de manter sua rotina diariamente — mesmo horário para acordar, comer, dormir e rezar. E o segredo da longevidade?

— Acho que uma determinação de vida e de dedicação aos outros. E à espiritualidade — disse Kleber Vieira Canabarro Lucas, sobrinho da religiosa, ao Bom Dia Rio Grande.

Além de ser a pessoa viva mais velha do mundo, Inah também é a 20ª pessoa mais velha registrada na história, conforme o LongeviQuest.

Leia Mais VÍDEO: freira de 116 anos é a torcedora mais antiga do Inter

Quem era a pessoa mais velha do mundo

A japonesa Tomiko Itooka era um mês mais velha que Inah. Tomiko praticava vôlei na escola, trabalhou em uma fábrica têxtil na Coreia do Sul e teve quatro filhos, segundo o GRG.