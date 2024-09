Longevidade Notícia

Supercentenários: com gaúcha em segundo lugar, saiba quem são e onde vivem as pessoas mais velhas do mundo

Termo refere-se a pessoas com 110 anos ou mais. Freira Inah Canabarro Lucas é a única representante do Brasil no top10, conforme mapeamento do Grupo de Pesquisa de Gerontologia, dos Estados Unidos, e da LongeviQuest, que realizam estudos sobre longevidade

22/09/2024 - 20h11min