Mesmo que Fernanda Torres não tenha sofrido com o resultado do Oscar de melhor atriz, eu sofri por ela

Fernanda já tinha a chancela do Globo de Ouro , merecia a honra mais do que ninguém. Não existia performance superior à dela, e assisti a todos os filmes concorrentes.

Ela suspende o tempo da narrativa com o poder do seu olhar: aguado, ou seco, ou tenso, ou aflitivo, ou esperançoso. Seu olhar é a janela da alma de Ainda Estou Aqui. Ela encarnou Eunice Paiva mais do que interpretou . Tratou-se de uma possessão emocional. Realizou a façanha de absorção microscópica de um temperamento, de uma época, de uma coragem.

Nanda nos entende. Nanda é gente como a gente. Nanda tem amigos. Nanda partilha os méritos com Walter, com Selton, com o elenco, não para de venerar a sua mãe Fernanda Montenegro. É agradecida demais para ser egocêntrica. Não se coloca no centro da conversa. Quando fala de si, é para rir, para divertir os outros, para descontrair o ambiente, para se humanizar por completo.