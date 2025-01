Perigo Notícia

Inmet faz alerta para chuva intensa no Estado nesta quarta e quinta-feira

Aviso é válido até as 12h do dia 2 de janeiro e abrange diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu alerta preventivo para chuva intensa

01/01/2025 - 15h30min Compartilhar Compartilhar