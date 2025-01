Sabalenka devolve derrota de Roland Garros e vai à final em Brisbane

Líder do ranking mundial feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka está na final do WTA 500 de Brisbane, na Austrália. Neste sábado (4), ela venceu a russa Mirra Andreeva, 17 anos e 16ª do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2 em apenas uma hora e 29 minutos de partida e agora vai em busca do 18º título de sua carreira. Sua adversária será outra russa, Polina Kudermetova. A partida está marcada para o domingo (5), às 3h30min (de Brasília).