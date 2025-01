Bia Haddad vence a 1ª no ano e brasileiros têm jogos adiados no quali no Aberto da Austrália

Brasileira e alemã derrotaram a taiwanesa Hao-Ching Chan e a ucraniana Lyudmyla Kichenok, cabeças de chave número três, por 6/4 e 6/0. Na próxima partida, já válida pelas quartas de final, elas vão enfrentar as vencedoras do confronto envolvendo a canadense Leylah Fernandez e a ucraniana Nadiia Kichenok contra a americana Desirae Krawczyk e a mexicana Giuliana Olmos.

Bia havia estreado na nova temporada, ainda nos últimos dias de dezembro, em duas partidas de simples na United Cup, torneio que abre oficialmente o ano do circuito profissional. A brasileira fora derrotada justamente por Laura Siegemund e pela chinesa Xinyu Gao, então 175ª do ranking.

Agora a brasileira se prepara para a estreia na chave de simples de Adelaide, torneio de nível WTA 500, na noite desta segunda-feira. Ela terá pela frente a americana Madison Keys, 20ª do ranking, em sua preparação para o Aberto da Austrália, cuja chave principal começa no dia 12.

No Aberto da Austrália, o Brasil estreou no qualifying com derrota. Gustavo Heide, que teve o adversário mais complicado na rodada de abertura, foi eliminado pelo experiente sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open em 2019, por 6/3 e 6/1. Thiago Monteiro e Laura Pigossi tiveram seus jogos adiados em razão da chuva que castigou Melbourne nesta segunda-feira.