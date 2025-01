Vini Jr pega 2 jogos de suspensão por expulsão contra o Valencia

Vini Jr segue no foco de polêmicas na Espanha.

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi punido com dois jogos de suspensão no Campeonato Espanhol pelo cartão vermelho que recebeu na semana passada contra o Valencia, anunciou o Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta terça-feira (7).