Aliança entre dados e educação pode mitigar riscos climáticos

Em 2024, o Brasil enfrentou a maior estiagem em 70 anos , além de ondas de calor, frio intenso, chuvas torrenciais e incêndios florestais. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, esses eventos climáticos extremos vêm se intensificando nas últimas duas décadas. Diante deste cenário, os municípios precisam trabalhar com urgência para se adaptar à nova realidade. Reduzir as agressões ao meio ambiente é fundamental, mas outras medidas, como o uso de tecnologias baseadas em dados, são igualmente importantes para a prevenção.

A disponibilidade de dados e a integração com as áreas da gestão pública — como meio ambiente, saneamento, habitação e saúde — são fundamentais para definir ações eficazes de mitigação de riscos climáticos. Por exemplo, ao gerenciar dados habitacionais, é possível identificar edificações em áreas de risco e, com isso, criar metas e ações para realocar famílias para locais onde o acesso a serviços municipais seja preservado. Investir em tecnologias para integrar esses dados permitirá um planejamento mais eficiente no combate aos riscos.