A arte do empreender

Ao unir os dois elementos, o empreendedor transforma ideias em negócios. A união de ambos exige coragem de arriscar — com responsabilidade, claro, calculando riscos. O passo adiante está em fazer com que esta avaliação não permita que o crescimento seja bloqueado pelo medo.

O sucesso, que neste tema poderia ser resumido como a soma do "empreender" e do "vender", é alcançado quando o empresário consegue criar uma percepção aguçada sobre o ambiente ao seu redor. Como se faz isso? Monitorando a concorrência, analisando o mercado e captando as mudanças no comportamento dos clientes e dos concorrentes.