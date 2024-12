Depois de uma sexta-feira com sol, o sábado (28) deve ter chuva passageira no Litoral Norte. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após uma sequência de dias de sol e temperaturas mais elevadas, o tempo muda no Rio Grande do Sul no último fim de semana de 2024. A tendência é de avanço das áreas de instabilidade sobre o Estado, o que pode provocar chuva em diferentes áreas.

No sábado (28), a circulação de ventos deve estimular a formação de nuvens carregadas sobre a costa Leste do Estado. Segundo a Climatempo, munícipios do Litoral podem observar céu encoberto, com chuva fraca e isolada.

Nas demais regiões, o predomínio segue sendo de tempo estável. Cidades da Campanha, Fronteira Oeste, Centro, Missões e Região Metropolitana de Porto Alegre devem ter sol entre nuvens, atrelado a uma sensação de abafamento.

A instabilidade ganha força no domingo (29). Ao longo do dia, a combinação entre ventos e umidade irá condicionar a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte das regiões gaúchas. Tem chance de chuva na Campanha, Centro, Grande Porto Alegre e Sul, mas as pancadas mais fortes vão se concentrar entre o Norte e a Serra.

A previsão é que o início da próxima semana, especialmente a segunda-feira (30), seja de continuidade do tempo instável sobre o Centro e o Norte. As pancadas se intensificam e podem vir com raios no Norte, Serra, Vales, Centro e região metropolitana de Porto Alegre.

Veja a previsão para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

O sábado será de sol, com períodos de nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima chega aos 28ºC.

Campanha

A previsão é de sol entre nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite deve ser com poucas nuvens. Em Bagé, o termômetro varia entre 15ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

O dia será ensolarado sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 16ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Para sábado, a região deve observar sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Tramandaí, a mínima atinge 19ºC e a máxima, 25ºC.

Litoral Sul

É esperado sol entre muitas nuvens durante o sábado e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 17ºC e 24ºC.

Região Central

A região deve observar sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Noroeste

O dia amanhece com sol, seguido pelo aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Ijuí, a temperatura varia entre 16ºC e 29ºC.

Região Norte

O sábado amanhece com nevoeiro, mas o tempo abre e fica ensolarado. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima será de 15ºC e a máxima, de 26ºC.

Região Sul

A previsão é de sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde. A nebulosidade permanece à noite, mas não chove. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

O sábado será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 15ºC e 26ºC.

Veja a previsão para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

O domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Nebulosidade diminui à noite. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 19ºC e a máxima chega aos 25ºC.

Campanha

Dia deve amanhecer com névoa, seguido por sol com algumas nuvens. Noite de nebulosidade. Em Bagé, o termômetro varia entre 16ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

A previsão é de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 17ºC e 29ºC.

Litoral Norte

É esperado para o Litoral Norte predomínio de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Tramandaí, a mínima atinge 19ºC e a máxima, 24ºC.

Litoral Sul

O domingo será de sol com algumas nuvens. Não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 19ºC e 24ºC.

Região Central

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima, de 26ºC.

Região Noroeste

A previsão é sol com algumas nuvens. Não chove. Em Ijuí, a temperatura varia entre 18ºC e 29ºC.

Região Norte

No Norte, será possível observar sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Passo Fundo, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 25ºC.

Região Sul

O tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com pouca nebulosidade. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 24ºC.

Serra

Previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade baixa. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 15ºC e 24ºC.