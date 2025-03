Calorão e pancadas isoladas de chuva; veja como fica o tempo nesta terça-feira no RS

Estado terá tempo seco e muito sol nesta terça-feira (4). Jonathan Heckler / Agência RBS

A terça-feira (4) de Carnaval deve ser mais um dia de muito calor para os gaúchos. Conforme a Climatempo, o tempo ficará seco e o sol predominará na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul. Para a faixa Oeste e Campanha, contudo, há chance de pancadas isoladas de chuva decorrentes do excesso de calor.

Além do calorão, as rajadas de vento devem se intensificar. De acordo com Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, a Região Central, o Norte e a Campanha poderão registrar rajadas entre 40 km/h e 50 km/h. Já na região litorânea, entre Tramandaí e Torres, o vento poderá chegar a 70 km/h.

— Esse vento se intensifica pelo contraste de temperatura do continente com o oceano. Porque o continente se aquece muito mais rápido do que o oceano. Então, ele está com temperatura muito alta durante vários dias e se eleva muito na terça-feira, de maneira rápida. Essa diferença de temperatura fará com que o vento se intensifique ao longo do dia — explica Borges.

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

Sol predominando na maior parte do dia, sem previsão de chuva significativa. Podem ocorrer pancadas isoladas, devido ao excesso de calor. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 23ºC e 36ºC.

Campanha

Dia de sol, com previsão de pancadas isoladas à tarde. Em Bagé, a mínima atinge 23ºC e, a máxima, 33ºC.

Fronteira Oeste

O destaque é a temperatura elevada e pancadas mais isoladas durante a tarde. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 24ºC e 36ºC.

Litoral Norte

Sol e sem previsão de chuva significativa. Destaque maior para as rajadas de vento intensas. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 22ºC e 29ºC.

Litoral Sul

Terça-feira terá sol na maior parte do dia, sem previsão de volume de chuva significativo. Destaque também para o vento intensificado. Em Rio Grande, a mínima atinge 25ºC e a máxima, 30ºC.

Região Central

Sol predomina na maior parte do dia, sem previsão de chuva significativa. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 24ºC e 35ºC.

Região Noroeste

Na maior parte do dia, o sol predomina, com destaque para o calorão. Não há previsão de chuva significativa, mas podem ocorrer pancadas isoladas, devido ao excesso de calor. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 25ºC e 35ºC.

Região Norte

Sol na maior parte do dia, com temperatura bastante elevada. Há chance de pancadas isoladas de chuva. Em Passo Fundo, a mínima atinge 21ºC e, a máxima, 32ºC.

Região Sul

Previsão de sol e pancadas isoladas de chuva, sem volume significativo. Em Canguçu, a temperatura varia entre 22ºC e 32ºC.

Serra

Apesar de ter temperatura mais amena, deve ser um dia de bastante calor, com muito sol. Há chance de pancadas isoladas de chuva. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 20ºC e 32ºC.