Último dia de 2024 será de calor no RS; confira a previsão do tempo

Na Região Metropolitana, deve predominar o tempo nublado, com períodos de sol entre as nuvens. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O tempo será quente e ensolarado em boa parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (31), que marca as festas de Réveillon e a virada para o ano de 2025. O dia será marcado por calorão e tempo firme, com pouca chance de chuva, conforme informações da Climatempo.

A previsão aponta o sol deve predominar nas regiões Sul, Oeste, Campanha, Missões e parte da Região Central. Já no norte do RS e nas regiões Metropolitana, dos Vales e Serra haverá variação entre aberturas de sol e nebulosidade ao longo do dia.

— Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva em um lugar ou outro (nestas regiões). Mas nada significativo, nada que vá estragar o feriadão — afirma Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Conforme o especialista, o tempo deve permanecer firme inclusive nos municípios do Litoral, destino de milhares de pessoas no Ano-Novo. A chance de chuva no Réveillon é baixa na maioria das regiões.

Temperaturas elevadas

Quanto às temperaturas, os termômetros podem ultrapassar a casa dos 30°C em diferentes municípios gaúchos, com o tempo seco e abafado. No Litoral, o calor deve ser um pouco menor, com máximas em torno de 27ºC. Já nas regiões Central e Oeste, que são mais quentes, os termômetros podem marcar até 35ºC.

— Será uma semana razoavelmente boa, com condições de tempo para veranear e passar as festas tranquilamente — projeta o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Daniel Caetano Santos.