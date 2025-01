Veja como fica a previsão do tempo para o Réveillon nas praias gaúchas

O último dia de 2024 deve ser marcado por calorão e tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a chance de chuva na véspera de Ano-Novo é baixa na maioria das regiões e os termômetros podem ultrapassar a marca dos 30°C em diferentes municípios gaúchos.

A previsão indica que setores do Sul, Oeste, Campanha, Região das Missões e parte da Região Central terão predomínio de sol, sem previsão de chuva, ao longo da terça-feira (31). Já no norte do RS e nas regiões Metropolitana, dos Vales e Serrana haverá variação entre aberturas de sol e nebulosidade no decorrer do dia.

— Isso ocorre porque temos uma circulação do mar para o continente, que vai favorecer principalmente o cenário de mais nebulosidade nessa área. Há previsão de pancadas de chuva muito isoladas, mas nada extremamente significativo — destaca Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Conforme Borges, a chance de chuva para a virada do ano – entre 20h de terça e 3h de quarta (1º) — é considerada muito baixa para toda a Região Metropolitana, Serra, Norte e litoral gaúcho. A exceção fica por conta da Região das Missões, que pode ter pancadas mais isoladas — mas que não devem prejudicar a comemoração dos gaúchos.

— Então, não temos previsão de chuva significativa para todo o Rio Grande do Sul de maneira geral para o horário da virada. Devemos ter um tempo firme em todo o Litoral, com sol aparecendo ao longo do dia, mas com essa variabilidade de nebulosidade em algumas regiões — acrescenta.

Calorão

O meteorologista enfatiza que a temperatura deve se elevar com facilidade ao longo do dia. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar a 31°C, mas a maior máxima prevista para o Estado é de 34°C, em Alegrete.

Em boa parte do RS, a temperatura máxima deve variar entre 29°C e 31°C. No Litoral, contudo, os termômetros devem se manter mais amenos. Em Capão da Canoa, por exemplo, a máxima prevista para terça-feira é de 24°C, enquanto em Torres e em Tramandaí é de 25°C.

Cidades com maiores máximas na terça-feira (31):

Alegrete: 34°C

São Miguel das Missões: 33°C

São Luiz Gonzaga: 33°C

São Borja: 33°C

Uruguaiana: 33°C

Santo Ângelo: 33°C

Maçambara: 33°C

Itaqui: 33°C

Horizontina: 32°C

Santiago: 32°C

Dia 1º

Na quarta-feira, a faixa norte do Estado, a Serra e as regiões Metropolitana e dos Vales deve ter muita nebulosidade ao longo do dia, com poucas aberturas de sol. De toda forma, fará bastante calor. Algumas cidades gaúchas devem registrar máximas de até 36°C.

Em Capão da Canoa e em Tramandaí, no Litoral Norte, os termômetros chegam a 26°C. Já em Torres, a máxima prevista é de 28°C.

— Para a faixa litorânea, o destaque fica principalmente para todo o Litoral Norte, onde o sol predomina ao longo do dia, sem previsão de chuva, com o sol aparecendo de maneira bem significativa. Já para a faixa Sul, depois de Tramandaí, a condição vai ser de muita nebulosidade ao longo do feriado e não se descarta umas pancadas mais isoladas, mas não vai prejudicar o aproveitamento do dia — comenta Borges.

Cidades com maiores máximas na quarta-feira (1º):