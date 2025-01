Em Porto Alegre, dia será marcado pelo sol entre nuvens. Renan Mattos / Agencia RBS

A primeira sexta-feira de 2025 irá amanhecer com tempo aberto em todo o Rio Grande do Sul. A expectativa é que a temperatura se eleve por todo o território gaúcho, com sensação de abafamento.

Conforme informações da Climatempo, pode chover de maneira isolada e localizada em alguns municípios do Leste e do Norte no decorrer das horas. Nas demais áreas, o predomínio será de tempo firme ao longo do dia, sem previsão de precipitações significativas.

Na Serra, o sol aparece, mas haverá condições para pancadas localizadas, com potencial para raios. À noite, o risco para chuva diminui consideravelmente.

O predomínio da estabilidade permanece sobre o Estado no sábado (4) e no domingo (5). O sol surge entre algumas variações de nebulosidade em ambos os dias. Não há previsão de precipitação significativa em nenhuma das regiões, mas pode chover fraco de maneira isolada no Litoral Norte.

Veja a previsão para a sua região nesta sexta-feira:

Região Metropolitana

O dia amanhece com névoa, seguido pela abertura de sol e noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 22ºC e a máxima chega aos 30ºC.

Campanha

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Bagé, o termômetro varia entre 17ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

A sexta-feira será ensolarada o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 21ºC e 32ºC.

Litoral Norte

O dia será de sol entre algumas nuvens e noite de céu limpo. Em Tramandaí, a mínima atinge 21ºC e a máxima, 29ºC.

Litoral Sul

A sexta-feira amanhece com névoa, seguido pela abertura de sol entre nuvens. A noite deve ser de céu limpo. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 19ºC e 27ºC.

Região Central

Dia ensolarado ao longo de toda a sexta-feira, pela manhã e tarde. A noite será de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 16ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Noroeste

Para a sexta-feira é esperado sol com algumas nuvens. À noite, não chove. Em Ijuí, a temperatura varia entre 20ºC e 33ºC.

Região Norte

Sol com nevoeiro poderá ser observado pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A noite será de céu limpo. Em Passo Fundo, a mínima será de 19ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Sul

Para a região, é esperado nevoeiro ao amanhecer. Dia será de sol entre algumas nuvens. Em Canguçu, a mínima será de 17ºC e a máxima, de 26ºC.

Serra

A sexta-feira terá sol, com algumas nuvens ao longo de todo o dia. À noite, forma-se nevoeiro. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 16ºC e 29ºC.