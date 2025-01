Bombardeios deixam ao menos 54 mortos em Gaza; há vítimas em áreas humanitárias

De acordo com o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas, um dos mortos é Mahmud Salah, ex-chefe da polícia no território palestino. Ainda conforme a pasta, Hussam Shahwan , seu adjunto na função, também morreu durante os bombardeiros.

Israel confirma

O exército israelense, que não fez comentários sobre a morte do ex-chefe de polícia Salah, detalhou que seu subordinado, Shahwan, "era responsável por analisar avaliações de inteligência em coordenação com o braço armado do Hamas" em ataques contra as forças israelenses em Gaza.